Huawei отказалась признать себя виновной по новым криминальным обвинениям в США

Компания Huawei Technologies, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, отказалась признать себя виновной в ходе заседания в Окружном суде США в Нью-Йорке по новым обвинениям в деле от 2018 года.

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В частности, по этому делу Huawei обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческой тайны у шести технологических компаний США в течение двух десятилетий, лжи по поводу её бизнеса в Северной Корее, а также в помощи Ирану в отслеживании протестующих во время антиправительственных митингов в 2009 году.

В ходе судебного разбирательства адвокат Томас Грин (Thomas Green), представляющий интересы ответчика, подал заявление о невиновности от имени Huawei и трёх дочерних компаний, включая Futurewei Technologies Inc, исследовательское подразделение Huawei в США .



