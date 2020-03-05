Huawei отказалась признать себя виновной по новым криминальным обвинениям в США

Компания Huawei Technologies, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, отказалась признать себя виновной в ходе заседания в Окружном суде США в Нью-Йорке по новым обвинениям в деле от 2018 года.

Huawei отказалась признать себя виновной по новым криминальным обвинениям в США

REUTERS/Aly Song

В частности, по этому делу Huawei обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческой тайны у шести технологических компаний США в течение двух десятилетий, лжи по поводу её бизнеса в Северной Корее, а также в помощи Ирану в отслеживании протестующих во время антиправительственных митингов в 2009 году.

В ходе судебного разбирательства адвокат Томас Грин (Thomas Green), представляющий интересы ответчика, подал заявление о невиновности от имени Huawei и трёх дочерних компаний, включая Futurewei Technologies Inc, исследовательское подразделение Huawei в США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vivo NEX 3S 5G выйдет 10 марта — ожидаемые цены, наличие LPDDR5 и UFS 3.1Vivo NEX 3S 5G выйдет 10 марта — ожидаемые цены, наличие LPDDR5 и UFS 3.1
Apple поплатилась за замедление iPhoneApple поплатилась за замедление iPhone
Moto G8 Power Lite получит тот же дизайн, что и базовая версия смартфонаMoto G8 Power Lite получит тот же дизайн, что и базовая версия смартфона
iPad Pro может получить клавиатуру с трекпадом в стиле Surface Type CoveriPad Pro может получить клавиатуру с трекпадом в стиле Surface Type Cover
Флагманский смартфон Huawei P40 Pro получит дисплей с частотой обновления 120 ГцФлагманский смартфон Huawei P40 Pro получит дисплей с частотой обновления 120 Гц
Блок рекламы


Похожие новости
Флагманский смартфон Huawei P40 Pro получит дисплей с частотой обновления 120 ГцФлагманский смартфон Huawei P40 Pro получит дисплей с частотой обновления 120 Гц
Huawei наметила анонс нового 5G-процессора Kirin на 24 февраляHuawei наметила анонс нового 5G-процессора Kirin на 24 февраля
Huawei заключила 91 коммерческий контракт на поставку 5G-оборудованияHuawei заключила 91 коммерческий контракт на поставку 5G-оборудования
Канадский оператор связи Telus намерен использовать оборудование Huawei в своей 5G-сетиКанадский оператор связи Telus намерен использовать оборудование Huawei в своей 5G-сети
Huawei Nova 7i получил 48-Мп камеру и быструю 40-Вт подзарядкуHuawei Nova 7i получил 48-Мп камеру и быструю 40-Вт подзарядку
Huawei проведёт презентацию в «нулевой» день MWC 2020Huawei проведёт презентацию в «нулевой» день MWC 2020
Пентакамера и 10-кратный оптический зум: смартфон Huawei P40 Pro на новых рендерахПентакамера и 10-кратный оптический зум: смартфон Huawei P40 Pro на новых рендерах
Xiaomi и Huawei “объявили войну” Google PlayXiaomi и Huawei “объявили войну” Google Play
Флагманы Huawei P40 могут подешеветь, чтобы компенсировать отсутствие приложений GoogleФлагманы Huawei P40 могут подешеветь, чтобы компенсировать отсутствие приложений Google
Huawei впервые вошла в десятку самых дорогих брендов мираHuawei впервые вошла в десятку самых дорогих брендов мира
Последние новости
Подгружаем последние новости