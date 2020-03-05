Xiaomi презентовала игровую периферию для смартфонов под брендом Black Shark

Помимо игровых смартфонов Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro, в ходе сегодняшней презентации Xiaomi представила несколько очень интересных аксессуаров под игровым брендом. Среди них игровой пульт Black Shark Gamepad третьего поколения, игровая Bluetooth-гарнитура и внешний кулер для смартфонов, аналогичный представленному ранее Xiaomi Clip-on, но выполненный в чёрном цвете.

Xiaomi презентовала игровую периферию для смартфонов под брендом Black Shark

gizmochina.com

Новый геймпад очень похож на модель предыдущего поколения. Мелкие изменения призваны улучшить эргономику устройства и обеспечить более уверенный хват. Управляющие элементы располагаются так же, как и на предыдущей модели. Вверху расположен джойстик, под ним — 4 программируемые клавиши. На нижнем торце расположена кнопка для активации Bluetooth.

Xiaomi презентовала игровую периферию для смартфонов под брендом Black Shark

gizmochina.com

Bluetooth Gaming Headset — это первая беспроводная гарнитура от Black Shark. Производитель утверждает, что новое устройство может похвастаться 14 часами воспроизведения музыки. Гарнитура оборудована яркими RGB-светодиодами, которые активируются при использовании устройства. Для подключения к смартфонам используется Bluetooth версии 5.0.

Xiaomi презентовала игровую периферию для смартфонов под брендом Black Shark

gizmochina.com

Black Shark Frozen Back Clip Pro, пожалуй, — самое любопытное из представленных устройств. Этот термоэлектрический кулер для смартфона имеет мощность 9 Вт, чего должно быть достаточно для того, чтобы охладить горячее устройство на 14 градусов по Цельсию за 1 минуту. Кроме того, демонстрация возможностей Clip Pro показала, что охлаждающий эффект через 10 минут довел температуру поверхности до -13,9 градусов по Цельсию и на ней образовался слой инея.

Кулре Black Shark Frozen Back Clip Pro поступит в продажу по цене $25, а геймпад Black Shark Gamepad 3.0 будет доступен за $28. Стоимость игровой гарнитуры пока не объявлена.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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