В основу смартфона-середнячка Samsung Galaxy A31 ляжет процессор MediaTek

Популярный бенчмарк Geekbench раскрыл информацию об очередном смартфоне Samsung среднего уровня. Речь идёт об аппарате с кодовым обозначением SM-A315F: на коммерческий рынок эта модель выйдет под именем Galaxy A31.

Данные теста говорят об использовании процессора производства MediaTek. В частности, задействован чип MT6768V/CA с базовой тактовой частотой 1,7 ГГц. Это изделие Helio P65, которое объединяет два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,7 ГГц. За обработку графики отвечает контроллер ARM Mali G52.

Объём оперативной памяти указан в размере 4 Гбайт. В качестве программной платформы значится операционная система Android 10.

В одноядерном тесте Geekbench смартфон показал результат в 349 баллов. При использовании нескольких вычислительных ядер этот показатель составляет 1291 балл.

Новинке приписывают наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч и двойной или тройной тыльной камеры с 48-мегапиксельным основным сенсором. Аппарат, скорее всего, получит дисплей AMOLED формата HD+.

Смартфон Galaxy A31 уже прошёл сертификацию в организациях Wi-Fi Alliance и Bluetooth SIG. А это означает, что официальная презентация состоится в самое ближайшее время.



