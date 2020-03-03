Moto G8 Power Lite получит тот же дизайн, что и базовая версия смартфона

В прошлом месяце Motorola анонсировала новый смартфон Moto G8 Power, также известный как Moto G. Это устройство среднего класса с процессором Qualcomm Snapdragon 665 и батареей ёмкостью 5000 мА·ч. Ожидается, что смартфон поступит в продажу этой весной. На прошлой неделе появилась информация о том, что производитель работает над «облегчённой» версией устройства — Moto G8 Power Lite.

gizmochina.com

Согласно просочившейся в сеть информации, устройство получит чипсет MediaTek Helio P35 и ту же батарею ёмкостью 5000 мА·ч. Согласно изображениям из пресс-релиза, Moto G8 Power Lite будет иметь абсолютно тот же дизайн, что и базовая версия смартфона.

gizmochina.com

Изображения указывают на то, что устройство получит безрамочный экран с вырезом для фронтальной камеры в верхнем левом углу, тройной модуль основной камеры и, что довольно приятно в 2020 году, 3,5-мм разъём для наушников, расположенный на нижнем торце.

gizmochina.com

О характеристиках Moto G8 Power Lite ещё практически ничего не известно. Ожидается, что устройство получит меньший объём оперативной памяти и внутреннего накопителя, чем базовая модификация, которая будет оснащаться 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт флеш-памяти.



