Apple поплатилась за замедление iPhone

Apple поплатилась за замедление iPhone

Американская корпорация Apple решила выплатить в США по 25 долларов компенсации за каждый iPhone, который стал работать медленнее после установки новых версий iOS. Впрочем, итоговая сумма может быть скорректирована в ту или иную сторону. Несмотря на принятое решение, в Apple не признают своей вины и подчёркивают, что делают это исключительно из соображений сохранения лояльности пользователей своей продукции.

Речь идёт о смартфонах iPhone моделей 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий. В намеренном снижении производительности iPhone корпорация призналась в 2017 году. В Apple заявили, что делали это якобы для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке.

Затем в корпорации сообщили, что причиной намеренного снижения тактовой частоты процессора в некоторых устройствах было увеличение срока службы батареи, которая со временем изнашивается. Пользователи отмечали, что после замены батареи производительность смартфона возрастает снова. После выхода операционной системы iOS 11.3 в смартфонах появилась возможность отключить замедление, а также проверить состояние аккумулятора.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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