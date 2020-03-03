Vivo NEX 3S 5G выйдет 10 марта — ожидаемые цены, наличие LPDDR5 и UFS 3.1

Компания Vivo подтвердила, что 10 марта официально представит свой новый флагман — Vivo NEX 3S 5G во время специальной трансляции. Последние сообщения показали, что смартфон имеет номер модели V1950A, а спецификации Vivo V1950A уже просочились в Сеть благодаря сертификациям TENAA и 3C. Теперь стали известны дополнительные подробности.

Как сообщает надёжный в прошлом информатор из Китая, Vivo NEX 3S 5G будет поставляться с оперативной памятью новейшего стандарта LPDDR5 и передовым скоростным накопителем UFS 3.1 (одним из первых на рынке). Для сравнения: Vivo NEX 3 5G укомплектован оперативной памятью LPDDR4x и накопителем UFS 3.0. Кроме того, сообщается, что батарея на 4250 мА·ч будет поддерживать скоростную 55-Вт зарядку, хотя компания может продавать телефон с зарядником на 44 Вт.

Утверждается, что улучшенные характеристики достанутся недёшево: стоимость Vivo NEX 3S 5G может легко перевалить в Китае за 5000 юаней (около $717). Впрочем, в этом нет ничего нового: Vivo NEX 3 5G вышел на родном для компании китайском рынке по цене в 5698 юаней ($816).

Напомним ключевые характеристики оригинальной версии аппарата. Это процессор Snapdragon 855 Plus, 6,89-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 2256 ? 1080 точек, выдвижная 16-Мп камера, тройная основная камера в конфигурации 64 млн + 13 млн + 13 млн пикселей, до 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 256 Гбайт.

Vivo NEX 3S 5G получит однокристальную систему Snapdragon 865, включающую 8 ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650. 6,89-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 2256 ? 1080 точек, выдвижная 16-Мп камера фронтальная камера; тройная тыльная камера в конфигурации 64 млн + 13 млн + 13 Мп останутся прежними. Минимальный объём ОЗУ составит 8 Гбайт, а флеш-накопителя — 128 Гбайт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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