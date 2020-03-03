Глава компании Nokia покидает свой пост

Глава компании Nokia покидает свой пост

52-летний Раджив Сури уходит с должности генерального директора компании Nokia 31 августа 2020 года, но до 1 января 2021 года останется в совете директоров. Место Сури займёт Пекка Лундмарк, который сегодня возглавляет финскую энергетическую компанию Fortum, но ранее уже работал в Nokia: с 1990 по 2000 год он занимал руководящие должности в дочерней компании Nokia Networks.

Сури заявил, что после 25 лет работы в Nokia он хочет попробовать что-то другое, однако журналисты отмечают, что его отставка произошла на фоне слухов о том, что из-за жёсткой конкуренции Nokia рассматривает варианты продажи некоторых активов и слияние с другими корпорациями. В частности, существует возможность объединения со шведской компанией Ericsson. На сегодняшний день компания проигрывает своим конкурентам на рынке 5G — в частности, Huawei и Ericsson.

В конце 2019 года Сури заявил, что Nokia пересматривает прогноз по прибыли и приостанавливает выплату дивидендов акционерам. Будущий гендиректор Nokia Пекка Лундмарк подчеркнул заинтересованность в развитии сетей пятого поколения. «Я уверен, что компания ориентирована на 5G и считаю своей целью выполнение обязательств перед нашими клиентами, сотрудниками и акционерами», — уточнил он.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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