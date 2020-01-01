WhatsApp снова урезает список поддерживаемых устройств

WhatsApp снова урезает список поддерживаемых устройств

Согласно обновленному разделу справки на сайте WhatsApp, функционал приложения будет сильно ограничен на девайсах, работающих по управлением Android версии ниже 4.0.3, iOS версии ниже 9, а также KaiOS ниже 2.5.1 (прошивка, предназначенная для продвинутых кнопочных телефонов). Менее всего повезло тем любителям IT-раритетов, которые до сих пор пользуются Windows Phone. С 31 декабря самый популярный мессенджер в мире откажется работать в этой ОС.

Поддержка старых версий Android и iOS продолжится еще до 1 февраля 2020 года, а после этой даты на устаревших устройствах нельзя будет обновить приложение, создать аккаунт или подтвердить существующий. То есть, если сессия запущена до дедлайна — все продолжит работать, однако некоторые функции могут внезапно отключиться и разработчики не несут за это никакой ответственности. Для сохранения резервной копии всех чатов и попытки их перенести на новый смартфон или планшет остается месяц.

WhatsApp предупреждал об этих изменениях еще в начале декабря, так что они не должны были стать сюрпризом, по крайней мере так считают в администрации сервиса. Отказ от поддержки устаревших устройств объясняется нежеланием тратить столь значительные ресурсы на вымирающие гаджеты, когда гораздо важнее обеспечить качественную работу приложения на всех новинках.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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