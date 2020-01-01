Китайская компания Visionox будет поставлять Huawei дисплеи для смартфонов Honor и Nova

Китайская компания Visionox будет поставлять Huawei дисплеи для смартфонов Honor и Nova

По сообщениям сетевых источников, в следующем году дисплеи для смартфонов Honor и Nova компании Huawei будет поставлять китайский производитель Visionox. Близкие к производителю дисплеев источники говорят о том, что Visionox уже была одобрена в качестве поставщика экранов для смартфонов Huawei.

Стоит отметить, что выпущенный в этом году смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, практически полностью состоящий из экрана, имеет в оснащении гибкую панель, созданную компанией Visionox. Кроме того, панели китайского производителя использовались в смартфонах Xiaomi Mi Note 10 и некоторых моделях компании ZTE. Теперь же Visionox будет поставлять свою продукцию Huawei.

В сообщении говорится о том, что в феврале следующего года Visionox должна представить Huawei тестовые образцы своей продукции, а массовые поставки планируется начать в марте. Текущей производственной мощности Visionox может быть недостаточно, чтобы выполнить все поступающие заказы. Ожидается, что в 2020 году производитель изготовит для Huawei от 5 до 10 млн дисплеев для смартфонов.

Несмотря на то, что о компании Visionox стало известно относительно недавно, согласно данным, опубликованным на её официальном сайте, она была основана ещё в 2001 году. Помимо прочего, производитель занимается изготовлением OLED-панелей и сумела добиться немалых успехов в этом направлении.

Поскольку Huawei продолжает активно снижать уровень зависимости от американских компаний, начало сотрудничества с местным производителем дисплеев выглядит вполне логично. Очевидно, что китайский телекоммуникационный гигант рассчитывает полностью прекратить использование в своей продукции компонентов, произведённых компаниями из США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Samsung готовит планшет среднего уровня Galaxy Tab A4 SSamsung готовит планшет среднего уровня Galaxy Tab A4 S
В Сети появились качественные рендеры iPad Pro (2020)В Сети появились качественные рендеры iPad Pro (2020)
Количество активных пользователей устройств Huawei достигло отметки в 570 млн человекКоличество активных пользователей устройств Huawei достигло отметки в 570 млн человек
LG запатентовала чехол для смартфона с большим гибким дисплеемLG запатентовала чехол для смартфона с большим гибким дисплеем
Доктор судится с Apple из-за функции выявления аритмии в Apple WatchДоктор судится с Apple из-за функции выявления аритмии в Apple Watch
Блок рекламы


Похожие новости
Количество активных пользователей устройств Huawei достигло отметки в 570 млн человекКоличество активных пользователей устройств Huawei достигло отметки в 570 млн человек
У Huawei может появиться смартфон с поворотной тройной камеройУ Huawei может появиться смартфон с поворотной тройной камерой
Германия откладывает решение относительно использования 5G-оборудования Huawei до января 2020 годаГермания откладывает решение относительно использования 5G-оборудования Huawei до января 2020 года
Китай угрожает Германии ответными мерами в случае запрета HuaweiКитай угрожает Германии ответными мерами в случае запрета Huawei
Постер раскрыл оснащение смартфонов OPPO A91 и A8Постер раскрыл оснащение смартфонов OPPO A91 и A8
Объёмы производства смартфонов в третьем квартале ощутимо вырослиОбъёмы производства смартфонов в третьем квартале ощутимо выросли
WSJ: Huawei уже может обходиться без американских чиповWSJ: Huawei уже может обходиться без американских чипов
В Redmi K30 будет сделана ставка на 5G и камеруВ Redmi K30 будет сделана ставка на 5G и камеру
China Mobile назвала Huawei Kirin 990 лучшим чипом 5G на своей конференцииChina Mobile назвала Huawei Kirin 990 лучшим чипом 5G на своей конференции
Huawei: Меркель подтвердила, что создание 5G в Германии не исключает каких-либо поставщиковHuawei: Меркель подтвердила, что создание 5G в Германии не исключает каких-либо поставщиков
Последние новости
Подгружаем последние новости