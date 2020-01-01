Китайская компания Visionox будет поставлять Huawei дисплеи для смартфонов Honor и Nova

По сообщениям сетевых источников, в следующем году дисплеи для смартфонов Honor и Nova компании Huawei будет поставлять китайский производитель Visionox. Близкие к производителю дисплеев источники говорят о том, что Visionox уже была одобрена в качестве поставщика экранов для смартфонов Huawei .

Стоит отметить, что выпущенный в этом году смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, практически полностью состоящий из экрана, имеет в оснащении гибкую панель, созданную компанией Visionox. Кроме того, панели китайского производителя использовались в смартфонах Xiaomi Mi Note 10 и некоторых моделях компании ZTE . Теперь же Visionox будет поставлять свою продукцию Huawei .

В сообщении говорится о том, что в феврале следующего года Visionox должна представить Huawei тестовые образцы своей продукции, а массовые поставки планируется начать в марте. Текущей производственной мощности Visionox может быть недостаточно, чтобы выполнить все поступающие заказы. Ожидается, что в 2020 году производитель изготовит для Huawei от 5 до 10 млн дисплеев для смартфонов.

Несмотря на то, что о компании Visionox стало известно относительно недавно, согласно данным, опубликованным на её официальном сайте, она была основана ещё в 2001 году. Помимо прочего, производитель занимается изготовлением OLED-панелей и сумела добиться немалых успехов в этом направлении.

Поскольку Huawei продолжает активно снижать уровень зависимости от американских компаний, начало сотрудничества с местным производителем дисплеев выглядит вполне логично. Очевидно, что китайский телекоммуникационный гигант рассчитывает полностью прекратить использование в своей продукции компонентов, произведённых компаниями из США .



