Samsung работает над обновлённой версией смартфона Galaxy M20

В середине этого месяца стало известно о том, что компания Samsung готовит обновление семейства смартфонов Galaxy M Series. Тогда упоминались аппараты Galaxy M11 и Galaxy M31. Теперь же стало известно о том, что эти устройства будут дополнены аппаратом Galaxy M21, который станет преемником одного из самых продаваемых смартфонов серии Galaxy M.

По сообщениям сетевых источников, Samsung M21 разрабатывается под кодовым названием SM-M215F. Если Galaxy M20 доступен в версиях с 32 и 64 Гбайт внутренней памяти, то модель Galaxy M21 будет поставляться с накопителем ёмкостью 64 или 128 Гбайт. Ожидается, что в качестве программной платформы будет задействована мобильная ОС Android 10, тогда как аппаратной основой, вероятно, станет Exynos 9610 или Exynos 9611.

К сожалению, более подробной информации касательно характеристик Galaxy M21 пока нет. Что касается вариантов цветового исполнения новых устройств, то известно, что каждый из смартфонов Galaxy M Series 2020 года будет доступен в чёрном и синем цветах. Будут и эксклюзивные варианты: фиолетовый для Galaxy M11, зелёный для Galaxy M21 и красный для Galaxy M31. Не исключено, что после запуска обновлённых моделей серии на рынке появятся и другие варианты цветового оформления корпуса новинок.

Трудно сказать, когда Samsung планирует представить обновлённые версии устройств Galaxy M Series. Аппараты Galaxy M10 и Galaxy M20 были запущены в конце января 2019 года. Однако это не означает, что в следующем году производитель будет придерживаться аналогичного графика запуска новых устройств.



