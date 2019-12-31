LG запатентовала чехол для смартфона с большим гибким дисплеем

LG старается активно конкурировать со старшим братом Samsung — обе компании являются южнокорейскими гигантами и выпускают продукцию в смежных областях. Поэтому было несколько удивительно, что после объявления Samsung о выпуске гибкого смартфона Galaxy Fold мы не увидели аналогичного продукта от LG.

Вместо этого компания решила выпустить LG G8x ThinQ, который продавался с дополнительным съёмным чехлом-дисплеем, превращающим телефон в своего рода складной телефон. Это не совсем то же самое, так как пользователь не получает цельный большой экран, но в будущем на свет может появиться полноценный гибкий дисплей от LG, согласно патенту. Обнаруженный ресурсом LetsGoDigital патент говорит, что LG работает над чехлом для смартфона в духе LG G8x ThinQ, но включающем изгибаемый дисплей.

Как можно видеть на изображении, телефон будет находиться внутри чехла, а гибкий дисплей будет оборачиваться вокруг корпуса экраном внутрь. Предусмотрена не только возможность присоединения к смартфону в двух положениях с левой стороны, но и подключение к правой боковой грани. Есть несколько преимуществ такого дизайна. Одним из них является то, что в случае повреждения гибкого экрана пользователи смогут его заменить.

В нынешнем дизайне смартфонов с изгибаемыми дисплеями процесс замены в случае повреждения может быть гораздо более дорогим. Такой чехол также даёт пользователям возможность не использовать гибкий дисплей, если они этого не хотят. Стоит помнить, что говорить о воплощения патента в жизнь пока невозможно, так что лучше не надеяться напрасно. Но идея, тем не менее, занимательная.



