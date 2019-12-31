Гарнитура Samsung Galaxy Buds+ прошла сертификацию

Гарнитура Samsung Galaxy Buds+ прошла сертификацию

Ожидается, что 18 февраля Samsung проведёт специальное мероприятие в Сан-Франциско (Калифорния, США), посвящённое новой флагманской серии смартфонов Galaxy S11. Вместе с тем компания представит долгожданного наследника наушников Galaxy Buds с незамысловатым названием Galaxy Buds+.

Пока мы немного знаем об этой гарнитуре, но упоминание на сайте Bluetooth Launch Studio свидетельствует, что продукт готовится к скорому выпуску. Из того же источника следует, что наушники-вкладыши внутриканального типа будут поддерживать энергоэффективный стандарт Bluetooth 5.0 — как и их предшественники.

Гарнитура Samsung Galaxy Buds+ прошла сертификацию

Кроме того, Galaxy Buds+ появились в отчётах по сертификации на сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая под моделью SM-R175, произведённой во Вьетнаме, что служит ещё одним доказательством скорого запуска.

Гарнитура Samsung Galaxy Buds+ прошла сертификацию

От улучшенной гарнитуры, прежде всего, следует ожидать тех функций, которые присутствуют в бестселлере и законодателе мод — Apple AirPods Pro, то есть активного шумоподавления и, возможно, защиты от влаги. Наличие первой уже фигурировало в слухах, где также упоминались и 8 Гбайт встроенной памяти — а это уже выглядит сомнительным ввиду ухода в Galaxy Buds от встроенного в неудачные Gear IconX плеера. Наверняка будут сохранены стереомикрофон, беспроводная зарядка, сенсорное управление, режим Ambient Sound для трансляции внешних звуков и фитнес-возможности, полагающиеся на встроенный акселерометр и датчик Холла (положения).

Другая утечка демонстрирует внешний вид Galaxy Buds+, которые будут иметь очень схожий с предшественниками дизайн и внешний чехол-зарядку. Информация о цене пока не сообщается, но наверняка она не будет ниже $150.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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