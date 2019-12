Обновление iOS выводит из строя связь на iPhone

После установки обновления iOS 13.3 владельцы iPhone стали массово жаловаться на проблему с подключением к сотовым сетям и работу некоторых приложений. Апдейт, в частности, сделал невозможным подключение к интернету, отправку SMS-сообщений и даже голосовые вызовы. iOS 13.3 была выпущена 10 декабря 2019 года и до сих пор остаётся актуальной: с тех пор вышла лишь бета-версия 13.3.1, но она доступна лишь разработчикам.

Исправлены ли в ней обнаруженные недочёты, неизвестно, равно как и сроки выхода релиза. В ряде случаев пользователи, сообщавшие о проблемах с сетью и Wi-Fi, сообщили, что проблема была решена путём сброса смартфона к заводским настройкам. Однако это сработало не у всех, да и не все пользователи готовы тратить время на создание резервной копии данных и настроек с последующим сбросом и восстановлением из бэкапа.

В дополнение к проблемам с сотовой сетью в iOS 13.3 некоторые владельцы iPhone столкнулись с выходом из строя модулей Bluetooth и Wi-Fi — они отказываются работать даже после сброса настроек и перезагрузки смартфона. У некоторых пользователей установка обновления также вызвала сбой в работе приложения iMessage, а также самопроизвольное переключение между Wi-Fi и мобильным интернетом, даже если оба сигнала стабильны.

iOS 13.3upgrade on my iPhone, destroyed my cellular settings, only Wifi worked. Apple said wipe the device and restore backup. I said but I am traveling. Silence from the operator. Long story. Now I have cellular but no apps or data. YET. Urghh. #patience #Apple #iPhone11

— David Ecker (@iCREATEdir) 25 декабря 2019 г.