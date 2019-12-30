Обновление iOS выводит из строя связь на iPhone

Обновление iOS выводит из строя связь на iPhone

После установки обновления iOS 13.3 владельцы iPhone стали массово жаловаться на проблему с подключением к сотовым сетям и работу некоторых приложений. Апдейт, в частности, сделал невозможным подключение к интернету, отправку SMS-сообщений и даже голосовые вызовы. iOS 13.3 была выпущена 10 декабря 2019 года и до сих пор остаётся актуальной: с тех пор вышла лишь бета-версия 13.3.1, но она доступна лишь разработчикам.

Исправлены ли в ней обнаруженные недочёты, неизвестно, равно как и сроки выхода релиза. В ряде случаев пользователи, сообщавшие о проблемах с сетью и Wi-Fi, сообщили, что проблема была решена путём сброса смартфона к заводским настройкам. Однако это сработало не у всех, да и не все пользователи готовы тратить время на создание резервной копии данных и настроек с последующим сбросом и восстановлением из бэкапа.

В дополнение к проблемам с сотовой сетью в iOS 13.3 некоторые владельцы iPhone столкнулись с выходом из строя модулей Bluetooth и Wi-Fi — они отказываются работать даже после сброса настроек и перезагрузки смартфона. У некоторых пользователей установка обновления также вызвала сбой в работе приложения iMessage, а также самопроизвольное переключение между Wi-Fi и мобильным интернетом, даже если оба сигнала стабильны.

iOS 13.3upgrade on my iPhone, destroyed my cellular settings, only Wifi worked. Apple said wipe the device and restore backup. I said but I am traveling. Silence from the operator. Long story. Now I have cellular but no apps or data. YET. Urghh. #patience #Apple #iPhone11

— David Ecker (@iCREATEdir) 25 декабря 2019 г.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Samsung готовит планшет среднего уровня Galaxy Tab A4 SSamsung готовит планшет среднего уровня Galaxy Tab A4 S
В Сети появились качественные рендеры iPad Pro (2020)В Сети появились качественные рендеры iPad Pro (2020)
Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с корпусом-дисплеем близок к поступлению в продажуСмартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с корпусом-дисплеем близок к поступлению в продажу
Количество активных пользователей устройств Huawei достигло отметки в 570 млн человекКоличество активных пользователей устройств Huawei достигло отметки в 570 млн человек
Акция: защищённый смартфон OUKITEL WP5 с батареей на 8000 мА·ч по цене $99,99Акция: защищённый смартфон OUKITEL WP5 с батареей на 8000 мА·ч по цене $99,99
Блок рекламы


Похожие новости
Макет Apple iPhone 12 Pro Max: новый коннектор, старый дизайн и сравнение с iPhone 11Макет Apple iPhone 12 Pro Max: новый коннектор, старый дизайн и сравнение с iPhone 11
Новые iPhone станут полностью беспроводнымиНовые iPhone станут полностью беспроводными
Ожидаемый в следующем году iPhone SE 2 может получить имя iPhone 9Ожидаемый в следующем году iPhone SE 2 может получить имя iPhone 9
iPhone 11 Pro следит за пользователями даже при отключении геолокацииiPhone 11 Pro следит за пользователями даже при отключении геолокации
За два месяца Apple продала 10 млн iPhone 11 на рынке КитаяЗа два месяца Apple продала 10 млн iPhone 11 на рынке Китая
Apple обяжут открыть доступ к NFC в iPhoneApple обяжут открыть доступ к NFC в iPhone
WSJ: Apple начала сборку iPhone XR в ИндииWSJ: Apple начала сборку iPhone XR в Индии
Apple может работать над умным кольцом для управления iPhone без касанийApple может работать над умным кольцом для управления iPhone без касаний
iPhone 11 против iPhone XR: тест на скоростьiPhone 11 против iPhone XR: тест на скорость
OnePlus 7T Pro против iPhone 11 Pro Max: кто быстрее?OnePlus 7T Pro против iPhone 11 Pro Max: кто быстрее?
Последние новости
Подгружаем последние новости