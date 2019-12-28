В Сети появились качественные рендеры iPad Pro (2020)

По слухам, Apple работает над обновлёнными версиями iPad Pro с диагональю экрана 11 и 12,9 дюйма. Сегодня в сети Интернет появились качественные рендеры с предположительным дизайном будущих планшетов Apple .

Изображения дают понять, что дизайн iPad Pro (2020) во многом схож с моделями предыдущего поколения. Одно существенное отличие заключается в наличии тройной основной камеры, которая выполнена в стиле выпущенных в этом году iPhone 11.

В сообщении говорится о том, что 12,9-дюймовая модель iPad Pro получит стеклянную заднюю поверхность, тогда как тыльная сторона 11-дюймовой модели будет выполнена из алюминия. Прежде Apple не вносила существенных конструктивных отличий в различные по размеру модели iPad Pro, поэтому не совсем понятно, для чего требуется наделять одну из версий планшета стеклянной задней поверхностью. В iPhone стеклянная панель используется для реализации функции беспроводной зарядки, которая пока не использовалась в другой продукции Apple .

Ранее в сети Интернет появлялись сообщения о том, что Apple выпустит обновлённые модели iPad Pro в 2019 году, однако этого не произошло. Позднее авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сказал о том, что ожидает появления новых планшетов Apple в первой половине 2020 года.

Также предполагается, что основная камера iPhone следующего поколения будет дополняться датчиком ToF (Time-of-Flight), который позволит делать более качественные снимки. Не исключено, что аналогичное решение будет применено и к будущим iPad Pro. Если же этого не произойдёт, то в новых планшетах может появиться камера, аналогичная той, что используется в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.



