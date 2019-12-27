Samsung готовит планшет среднего уровня Galaxy Tab A4 S

В базе данных Bluetooth SIG появилась информация о новом планшете, который готовит к выпуску южнокорейский гигант Samsung.

Устройство фигурирует под кодовым обозначением SM-T307U и именем Galaxy Tab A4 S. Известно, что новинка будет относиться к гаджетам среднего уровня.

Планшет, если верить имеющейся информации, получит дисплей размером 8 дюймов по диагонали. В качестве программной платформы будет применяться операционная система Android 9.0 Pie.

Известно, что новинка получит контроллер беспроводной связи Bluetooth 5.0. Кроме того, говорится о наличии адаптера Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) с поддержкой частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Гаджет будет предлагаться в версии с интегрированным сотовым модемом для работы в мобильных сетях четвёртого поколения 4G/LTE.

Наблюдатели полагают, что устройство может дебютировать на предстоящей выставке CES (Consumer Electronics Show) 2020, которая пройдёт в Лас-Вегасе (Невада, США) с 7 по 10 января.



