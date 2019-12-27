Количество активных пользователей устройств Huawei достигло отметки в 570 млн человек

В рамках мероприятия Huawei Developer Day представители китайской компании объявили о том, что количество активных пользователей устройств этого производителя достигло отметки в 570 млн человек. Кроме того, было сказано, что у Huawei насчитывается 1,2 млн зарегистрированных разработчиков, которые занимаются созданием контента разного рода.

В одном из последних интервью основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zengfei) рассказал о том, что компания успела выработать амбициозный «план Б» в отношении американских санкций, которые фактически запрещают китайскому технологическому гиганту сотрудничать с компаниями из США . По его словам, для обеспечения выживания в будущем Huawei необходимо готовиться к худшему сценарию развития событий.

«Если США не позволят своим технологическим компаниям предоставлять нам продукты, у нас будут другие. Если эти варианты окажутся зрелыми и стабильными, я не думаю, что мы будем когда-либо в будущем сотрудничать с американскими компаниями», — сказал господин Чжэнфэй во время интервью.

Стоит отметить, что последние флагманские смартфоны Huawei серии Mate 30 уже лишены компонентов американского производства. Кроме того, в выпускаемых телекоммуникационной компанией базовых станциях 5G также не используются комплектующие из США . На вопрос, что произойдёт, если Google не получит лицензию на сотрудничество с Huawei , господин Чжэнфэй сказал, что у компании есть «очень амбициозный план Б», для реализации которого потребуется некоторое время.



