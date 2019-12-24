Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с корпусом-дисплеем близок к поступлению в продажу

Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с корпусом-дисплеем близок к поступлению в продажу

Китайская компания Xiaomi опубликовала в социальной сети Weibo тизер, намекающий на скорое начало продаж уникального смартфона Mi Mix Alpha.

Названный аппарат был представлен ещё в сентябре. Его главная особенность — дисплей, практически полностью оборачивающий корпус. Эта 7,92-дюймовая панель обладает разрешением 2088 ? 2250 точек и пиксельной плотностью 388 PPI (точек на дюйм).

Экран полностью охватывает фронтальную и боковые части, а также основную площадь тыльной панели — за исключением вертикальной полосы, отведённой для многомодульной камеры. Применены три датчика изображения — со 108 млн, 20 млн и 12 млн пикселей. Эта камера используется в том числе для селфи-съёмки.

Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с корпусом-дисплеем близок к поступлению в продажу

Оснащение необычного смартфона включает процессор Snapdragon 855 Plus, 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 512 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4050 мА·ч с поддержкой быстрой 40-ваттной подзарядки.

Обнародованный тизер, как отмечают веб-источники, говорит о том, что модель Mi Mix Alpha станет доступна в ближайшие недели. Цена смартфона весьма высока — 2800 долларов США. Аппарат будет выпущен ограниченной серией.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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