Акция: защищённый смартфон OUKITEL WP5 с батареей на 8000 мА·ч по цене $99,99

Акция: защищённый смартфон OUKITEL WP5 с батареей на 8000 мА·ч по цене $99,99

В интернет-магазине GearBest сегодня стартовала новогодняя акция, в рамках которой защищённый смартфон OUKITEL WP5 можно приобрести на треть дешевле — всего за $99,99. Акция продлится до 5 января.

«Неубиваемый» смартфон оснащён 5,5-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1440 ? 720 точек), большими углами обзора в обеих плоскостях и соотношением сторон 18:9, занимающим 88 % поверхности фронтальной панели. Для защиты дисплея от царапин используется прочное стекло Corning Gorilla Glass.

Устройство базируется на энергоэффективном процессоре MediaTek MT6761, также известном как Helio A22, содержащем четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический контроллер IMG PowerVR. На борту смартфона имеется 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 32 Гбайт, которую можно увеличить благодаря карте памяти micrоSD объёмом до 128 Гбайт

OUKITEL WP5 оснащён тройной основной камерой (13+5+2 Мп) и фронтальной селфи-камерой с разрешением 5 Мп.

Одна из главных особенностей смартфона — мощная батарея ёмкостью 8000 мА·ч, обеспечивающая до 42 часов телефонного разговора, до 43 часов прослушивания музыки и до 12 часов работы в режиме просмотра видео без надобности в подзарядке.

Смартфон обладает защитой от влаги и пыли согласно стандарту IP68, а также устойчив к ударам, что делает его незаменимым для людей таких профессий, как строитель, пожарный и т. д. Также OUKITEL WP5 может надёжным спутником любителей экстремальных видов спорта.

Для разблокировки экрана смартфона используется функция распознавания лиц или сканер отпечатков пальцев. Устройство работает под управлением ОС Android 9.0 Pie. Более подробно об OUKITEL WP5 можно узнать на странице продукта в интернет-магазине GearBest.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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