Планшет «два в одном» Chuwi Hi10 X получит чип Intel Gemini Lake и поддержку пера

Планшет «два в одном» Chuwi Hi10 X получит чип Intel Gemini Lake и поддержку пера

Компания Chuwi, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску гибридный планшетный компьютер Hi10 X, построенный на аппаратной платформе Intel Gemini Lake.

Известно, что «мозгом» устройства послужит процессор Celeron N4100. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра с номинальной тактовой частотой 1,1 ГГц (повышается до 2,4 ГГц в турбо-режиме). Обработкой графики занят встроенный контроллер Intel UHD Graphics 600.

Гаджет получит 10,1-дюймовый дисплей на матрице IPS с разрешением Full HD. Говорится о поддержке пера HiPen 3 с возможностью распознавания 1024 уровней силы нажатия.

Планшет «два в одном» Chuwi Hi10 X получит чип Intel Gemini Lake и поддержку пера

В оснащение войдут 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 RAM и твердотельный накопитель вместимостью 128 Гбайт. Упомянуты два порта USB Type-C, разъём Micro-HDMI, слот для карты microSD и стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо.

Для планшета будет доступна подсоединяемая клавиатура, превращающая устройство в компактный ноутбук. На клавиатуре расположится полноразмерный порт USB Type-A.

Официальный анонс Chuwi Hi10 X ожидается в ближайшее время. Цена будет объявлена позднее.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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