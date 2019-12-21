Motorola razr задерживается: предзаказ и продажи отодвигаются на более поздний срок

Motorola razr задерживается: предзаказ и продажи отодвигаются на более поздний срок

Анонс складного смартфона с гибким дисплеем Motorola razr стал одним из наиболее заметных событий этого года. Это подтверждается тем, что спрос на смартфон оказался выше первоначальных ожиданий производителя. Из-за этого Motorola решила немного сместить дату, начиная с которой можно будет оформить предварительный заказ на покупку razr, а заодно и сроки первых поставок устройств.

Ранее было объявлено о том, что оформить предварительный заказ можно будет, начиная с 26 декабря 2019 года, а поставки смартфонов стартуют в январе 2020 года. На данный момент неизвестно, когда будут объявлены новые сроки запуска устройства. Но в компании говорят о том, что значительных отклонений от первоначально намеченного графика быть не должно. Это может означать, что задержка будет незначительной.

«С момента анонса в ноябре новый смартфон Motorola razr получил беспрецедентный интерес со стороны потребителей. Высокий уровень спроса быстро превзошёл первоначальные ожидания компании. Motorola решила скорректировать предпродажную подготовку и сроки запуска razr для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос в полном объёме. Мы работаем над определением подходящего графика, чтобы у большего количества потребителей был доступ к razr при запуске. Мы не ожидаем существенного сдвига от нашего первоначального графика доступности», — говорится в официальном заявлении Motorola.

Напомним, Motorola razr, вдохновлённый оригинальным Moto RAZR, был представлен осенью 2019 года. В отличие от оригинального аппарата новинка имеет гибкий 6,2-дюймовый дисплей, а также современную аппаратную и программную составляющие. На территории США Motorola razr будет продаваться по цене в $1499.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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