У Huawei может появиться смартфон с поворотной тройной камерой

У Huawei может появиться смартфон с поворотной тройной камерой

Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что китайская компания Huawei размышляет над новым смартфоном с нестандартным исполнением многомодульной камеры.

Информация об аппарате на этой неделе появилась в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Как можно видеть на иллюстрациях, речь идёт о смартфоне с полностью безрамочным дисплеем без выреза или отверстия. Для устройства не предусмотрено наличие фронтальной камеры.

Осуществлять селфи-съёмку владельцы смогут при помощи тыльной камеры, откидывающейся на 180 градусов. Этот блок объединит три оптических модуля с датчиками изображения и вспышку.

У Huawei может появиться смартфон с поворотной тройной камерой

Таким образом, пользователи смогут получать при помощи основной многокомпонентной камеры качественные автопортреты в различных условиях.

Иллюстрации также говорят о наличии физических кнопок управления в боковой части. У смартфона нет видимого дактилоскопического сканера — он может быть интегрирован непосредственно в область дисплея.

Когда аппарат с описанным дизайном может появиться на коммерческом рынке, не уточняется.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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