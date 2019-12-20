Германия откладывает решение относительно использования 5G-оборудования Huawei до января 2020 года

По сообщениям сетевых источников, правительство Германии решило отложить окончательное решение касательно того, смогут ли местные операторы связи использовать при построении сетей связи пятого поколения (5G) оборудование китайской компании Huawei .

В настоящее время правительство Германии находится под усиленным давлением со стороны разных фракций, как внутренних, так и внешних. Несмотря на то, что внутри страны высказываются мнения о несправедливом отношении к китайским поставщикам оборудования, США продолжают настаивать на том, чтобы союзные государства бойкотировали Huawei .

На одном из недавних заседаний правительства партия социал-демократов поддержала предложение о запрете Huawei . Однако было отмечено, что окончательное решение должно быть принято вместе с правящей партией, и, вероятнее всего, достигнуть каких-либо договорённостей в этом плане удастся не раньше января 2020 года. Стоит отметить, что представители правящей партии ещё в октябре представили доработанные правила, касающиеся внедрения 5G-сетей, которые были раскритикованы из-за того, что на их основе компания Huawei могла поставлять 5G-оборудование в Германию.

На заседаниях правительства продолжают вестись обсуждения касательно того, насколько велика может быть доля одного из поставщиков оборудования. Предполагается, что ни одна телекоммуникационная компания не сможет контролировать более 50 % цепочки поставок 5G-оборудования. Более строгие ограничения будут касаться поставщиков из-за пределов Евросоюза .

Несмотря на это, многие операторы связи используют оборудование Huawei в настоящее время. Они неоднократно предупреждали правительство о том, что полный запрет Huawei может привести к тому, что начало коммерческого использования 5G-сетей в стране будет отложено на несколько лет. Из-за этого в долгосрочной перспективе страна может понести огромные денежные убытки, исчисляемые миллиардами долларов.



