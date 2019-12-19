В Сети появились первые фотографии изгибаемой «раскладушки» Samsung Galaxy Fold 2

В Сети появились первые фотографии изгибаемой «раскладушки» Samsung Galaxy Fold 2

Похоже, Samsung не собирается позволить новому Moto Razr долго быть единственным доступным на рынке смартфоном-раскладушкой с изгибаемым экраном. Как сообщалось ранее, Samsung Galaxy Fold 2 тоже сменит прежний складной формат на старую добрую «раскладушку». Недавно страница техподдержки Galaxy Fold 2 появилась на сайте южнокорейского гиганта, а теперь дизайн устройства можно оценить более детально.

На канале известного информатора Ice Universe в «Твиттере» появились фотографии прототипа, ассоциируемого с Galaxy Fold 2 — они были замечены в китайских социальных сетях. Как можете видеть на изображениях, это складное устройство Samsung будет иметь двойную камеру на задней панели, рядом с которыми расположится светодиодная вспышка.

В Сети появились первые фотографии изгибаемой «раскладушки» Samsung Galaxy Fold 2

Любопытной особенностью устройства также является миниатюрный дисплей для уведомлений, призванный сообщать пользователю минимально необходимую информацию вроде времени без необходимости раскладывать смартфон. В открытом состоянии аппарат может предложить лицевую камеру, расположенную в отверстии на экране.

In Chinese social media, Samsung's next-generation Galaxy Fold phone was leaked.
Source: @ ? ? ? pic.twitter.com/f69FAbYGxX

— Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2019

Судя по фотографиям, устройство также получит порт USB-C для зарядки и не будет иметь 3,5-мм разъёма для наушников. Ожидается, что Samsung Galaxy Fold 2 выйдет в начале следующего года, а цена будет сопоставима с Apple iPhone 11 Pro. Наверняка такой аппарат будет более массовым, чем оригинал благодаря цене и удобству эксплуатации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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