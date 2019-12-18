Бюджетный флагман Galaxy Note10 Lite показали на рендере

Samsung допустила утечку рендера своего нового смартфона Galaxy Note10 Lite. Это официальное изображение нового бюджетного флагмана, так что его внешний вид точно больше не изменится.



Сроки премьеры Galaxy Note10 Lite никто не называет, как и его стоимость, а вот спецификации уже давно известны. Смартфон соберут на процессоре Exynos 9810 и добавят к нему 6 Гб оперативной памяти. Экран Galaxy Note10 Lite получит разрешение Full HD+ при диагонали 6,5 или 6,7 дюйма, а встроенный накопитель будет иметь емкость 128 гигабайтов. Сканер отпечатков пальцев встроят в экран, освободив сзади место под огромную фотокамеру, в которой, правда, всего лишь три сенсора. Зачем Samsung сделала столь гигантский модуль, на данный момент неизвестно.



Главной фишкой Galaxy Note10 Lite станет стилус S Pen нового поколения с беспроводной зарядкой и расширенным функционалом – такой же, как у обычного Note 10. Помимо этого, в смартфоне заявлен отдельный вход для наушников, которого нет в старших моделях серии, а также защита от воды и пыли по стандарту IP68. Премьера Galaxy Note10 Lite ожидается до конца этого года.