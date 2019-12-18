Смартфоны Samsung Galaxy A01 и A21 позируют в защитных чехлах

Ресурс Slashleaks опубликовал рендеры смартфонов среднего уровня Galaxy A01 и Galaxy A21, которые в скором времени, как ожидается, пополнят ассортимент южнокорейской компании Samsung.

Аппараты показаны в прозрачных защитных чехлах. Обе новинки выполнены в классическом моноблочном корпусе. В верхней части дисплея предусмотрен небольшой каплевидный вырез для фронтальной камеры.

Модель Galaxy A01, по слухам, получит 5,7-дюймовый экран формата HD+, 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 16 Гбайт. Ёмкость аккумулятора составит 3000 мА·ч.

В тыльной части корпуса Galaxy A01 можно видеть двойную камеру с вертикальной ориентацией оптических блоков. Под ними располагается светодиодная вспышка.

Что касается аппарата Galaxy A21, то информации о его характеристиках не так много. Основная камера получит трёхкомпонентную конфигурацию. В тыльной части разместится сканер отпечатков пальцев.

Обе новинки будут наделены стандартным 3,5-миллиметровым гнездом для наушников в верхней части корпуса. Снизу можно заметить симметричный порт USB Type-C.

Среди прочего можно упомянуть боковые кнопки управления. Смартфоны будут предлагаться в различных вариантах цветового исполнения.



