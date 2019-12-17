5G-смартфон ZTE Axon 10s Pro: подробности и изображения

5G-смартфон ZTE Axon 10s Pro: подробности и изображения

На днях стало известно, что компания ZTE готовит к выпуску флагманский смартфон Axon 10s Pro с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G). Теперь разработчик обнародовал изображения этого мощного аппарата и его некоторые технические характеристики.

Как можно видеть, устройство получит дисплей, загибающийся на боковые части корпуса. Непосредственно в область экрана будет интегрирован сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера расположится в небольшом вырезе в верхней части панели.

Сзади можно видеть многомодульную камеру с двумя датчиками и обособленным третьим сенсором. Оптические элементы имеют вертикальную ориентацию, под ними установлена вспышка.

5G-смартфон ZTE Axon 10s Pro: подробности и изображения

Ранее говорилось, что аппарат получит процессор Qualcomm Snapdragon 865, работающий в связке с модемом Snapdragon X55 5G. Упомянута совместимость с автономной (SA) и неавтономной (NSA) архитектурами.

Теперь стало известно, что смартфон будет нести на борту оперативную память LPDDR5 RAM (как минимум 8 Гбайт), твердотельный накопитель UFS 3.0 и аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мА·ч.

5G-смартфон ZTE Axon 10s Pro: подробности и изображения

Указана толщина корпуса с металлической рамкой — 7,9 мм. Вес устройства — 175 граммов. Говорится о наличии адаптера беспроводной связи Wi-Fi 6. Технология Z-Booster 2.0 на базе искусственного интеллекта поможет оптимизировать работу игр и приложений.

Смартфон ZTE Axon 10s Pro 5G дебютирует на выставке мобильной индустрии MWC 2020 в испанской Барселоне.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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