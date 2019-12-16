Китай угрожает Германии ответными мерами в случае запрета Huawei

Китай угрожает Германии ответными мерами в случае запрета Huawei

По сообщениям сетевых источников, китайский посол Ву Кен (Wu Ken) пригрозил Германии ответными мерами в случае введения запрета на использование телекоммуникационного оборудования Huawei, предназначенного для построения сетей связи пятого поколения (5G). В своём заявлении посол упомянул миллионы немецких автомобилей, продающихся на китайском рынке.

Недовольство китайского посла вызвала законодательная инициатива правящей в Германии коалиции во главе с Ангелой Меркель (Angela Merkel), которая накладывает ряд запретов на «ненадёжных» поставщиков оборудования для 5G-сетей.

«Если Германия примет решение, которое приведёт к исключению Huawei с рынка страны, это будет иметь последствия. Китайское правительство не будет бездействовать», — сказал Ву Кен.

Американское правительство продолжает убеждать союзные государства в необходимости отказа от использования телекоммуникационного оборудования Huawei. Не так давно китайская компания подала иск против Федеральной комиссии по связи США, ознаменовав тем самым очередную попытку преодолеть американские санкции. Несмотря на то, что в немецком законопроекте нет конкретных упоминаний Huawei, он разрабатывался специально против китайской компании и был представлен после продолжительных дебатов на тему безопасности 5G-сетей.

Huawei неоднократно отрицала все обвинения в шпионаже и сотрудничестве с правительством Поднебесной. Посол Ву Кен отметил, что Huawei не имеет юридических обязательств предоставлять какие-либо данные китайскому правительству. Он также сказал, что в прошлом году примерно четверть от 28 млн проданных на территории Китая автомобилей были произведены немецкими компаниями, намекая на то, что ответные меры могут быть весьма ощутимыми.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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