Китай угрожает Германии ответными мерами в случае запрета Huawei

По сообщениям сетевых источников, китайский посол Ву Кен (Wu Ken) пригрозил Германии ответными мерами в случае введения запрета на использование телекоммуникационного оборудования Huawei , предназначенного для построения сетей связи пятого поколения (5G). В своём заявлении посол упомянул миллионы немецких автомобилей, продающихся на китайском рынке.

Недовольство китайского посла вызвала законодательная инициатива правящей в Германии коалиции во главе с Ангелой Меркель (Angela Merkel), которая накладывает ряд запретов на «ненадёжных» поставщиков оборудования для 5G-сетей.

«Если Германия примет решение, которое приведёт к исключению Huawei с рынка страны, это будет иметь последствия. Китайское правительство не будет бездействовать», — сказал Ву Кен.

Американское правительство продолжает убеждать союзные государства в необходимости отказа от использования телекоммуникационного оборудования Huawei . Не так давно китайская компания подала иск против Федеральной комиссии по связи США , ознаменовав тем самым очередную попытку преодолеть американские санкции. Несмотря на то, что в немецком законопроекте нет конкретных упоминаний Huawei , он разрабатывался специально против китайской компании и был представлен после продолжительных дебатов на тему безопасности 5G-сетей.

Huawei неоднократно отрицала все обвинения в шпионаже и сотрудничестве с правительством Поднебесной. Посол Ву Кен отметил, что Huawei не имеет юридических обязательств предоставлять какие-либо данные китайскому правительству. Он также сказал, что в прошлом году примерно четверть от 28 млн проданных на территории Китая автомобилей были произведены немецкими компаниями, намекая на то, что ответные меры могут быть весьма ощутимыми.



