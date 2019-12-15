Новый смартфон-середнячок OPPO с тройной камерой показался на сайте регулятора

Новый смартфон-середнячок OPPO с тройной камерой показался на сайте регулятора

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) часто становится источником информации о новых смартфонах из Поднебесной. На этот раз рассекречен аппарат среднего уровня OPPO с кодовым обозначением PDBM00.

Устройство оборудовано 6,5-дюймовым экраном HD+ с разрешением 1600 ? 720 точек. В верхней части панели предусмотрен небольшой вырез для фронтальной 8-мегапиксельной камеры.

На тыльной панели расположена тройная камера. По вертикали в ряд установлены модули с 12 млн, 8 млн и 2 млн пикселей. Под ними находится вспышка. Кроме того, на задней панели размещён сканер отпечатков пальцев.

Основа смартфона — восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2,3 ГГц, работающий в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти. Флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.

Новый смартфон-середнячок OPPO с тройной камерой показался на сайте регулятора

Аппарат весит 180 г, имея размеры 163,9 ? 75,5 ? 8,3 мм. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4230 мА·ч.

На смартфоне применяется операционная система Android 9 Pie. Новинка будет предлагаться в чёрном, белом, красном и зелёном цветах. Сведений о цене пока, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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