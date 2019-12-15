Полностью рассекречен смартфон OPPO Reno 3 5G на платформе MediaTek Dimensity

На 26 декабря компания OPPO наметила анонс ряда производительных смартфонов: дебютируют аппараты Reno 3 и Reno 3 Pro, а также их версии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G). Сетевые источники обнародовали новую информацию об этих устройствах.

Так, на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились подробные характеристики модели Reno 3 5G. Смартфон наделён 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2400 ? 1080 точек. В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры.

Основная камера имеет четырёхмодульную конфигурацию с вертикальным расположением элементов. Применены датчики на 64 млн и 8 млн пикселей, а также пара сенсоров на 2 млн пикселей.

Основой служит процессор MediaTek Dimensity 1000L с восемью ядрами (2,2 ГГц) и встроенным 5G-модемом. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Дактилоскопический сканер встроен в область дисплея. Габариты составляют 160,3 ? 74,3 ? 7,96 мм, вес — 181 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4025 мА·ч. Операционная система — Android 10.

Что касается версии Reno 3 Pro, то она оборудована экраном с небольшим отверстием в левом верхнем углу. «Сердцем» нового устройства станет чип Snapdragon 765G в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора — 4025 мА·ч.

В Интернете опубликованы новые изображения смартфонов. Аппараты выйдут на рынок в четырёх цветах, в том числе в градиентных исполнениях.



