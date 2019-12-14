ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на платформе Snapdragon 865

Как мы уже сообщали, на следующий год компания ZTE наметила анонс как минимум десяти смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G). Теперь появилась информация об одном из них.

Новинка получит имя Axon 10s Pro. Она придёт на смену модели Axon 10 Pro, которая была представлена в феврале нынешнего года на выставке мобильной индустрии MWC 2019.

В отличие от аппарата Axon 10 Pro, который доступен в версиях 4G и 5G, смартфон Axon 10s Pro будет существовать исключительно в 5G-варианте. При этом новинка сможет в интеллектуальном режиме переключаться между сетями 4G/5G и Wi-Fi в диапазонах 2,4/5 ГГц (включая Wi-Fi 6).

«Сердцем» Axon 10s Pro послужит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 865, о котором можно подробно узнать в нашем материале. Чип, напомним, содержит восемь вычислительных ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650.

В составе смартфона Axon 10s Pro процессор Snapdragon 865 будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, который теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с. Обеспечивается совместимость с автономной (SA) и неавтономной (NSA) архитектурами.

Презентация Axon 10s Pro состоится в рамках выставки MWC 2020, которая пройдёт с 24 по 27 февраля в Барселоне (Испания).



