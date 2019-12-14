ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на платформе Snapdragon 865

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на платформе Snapdragon 865

Как мы уже сообщали, на следующий год компания ZTE наметила анонс как минимум десяти смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G). Теперь появилась информация об одном из них.

Новинка получит имя Axon 10s Pro. Она придёт на смену модели Axon 10 Pro, которая была представлена в феврале нынешнего года на выставке мобильной индустрии MWC 2019.

В отличие от аппарата Axon 10 Pro, который доступен в версиях 4G и 5G, смартфон Axon 10s Pro будет существовать исключительно в 5G-варианте. При этом новинка сможет в интеллектуальном режиме переключаться между сетями 4G/5G и Wi-Fi в диапазонах 2,4/5 ГГц (включая Wi-Fi 6).

«Сердцем» Axon 10s Pro послужит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 865, о котором можно подробно узнать в нашем материале. Чип, напомним, содержит восемь вычислительных ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650.

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на платформе Snapdragon 865

В составе смартфона Axon 10s Pro процессор Snapdragon 865 будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, который теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с. Обеспечивается совместимость с автономной (SA) и неавтономной (NSA) архитектурами.

Презентация Axon 10s Pro состоится в рамках выставки MWC 2020, которая пройдёт с 24 по 27 февраля в Барселоне (Испания).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi K30Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi K30
Кабмин запустил первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія"Кабмин запустил первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія"
OPPO Reno3 Pro: 90-Гц экран OLED, 12 Гбайт ОЗУ и чип SD765G с 5GOPPO Reno3 Pro: 90-Гц экран OLED, 12 Гбайт ОЗУ и чип SD765G с 5G
Распаковка и видео Redmi K30 4G просочилось в сеть за несколько дней до запускаРаспаковка и видео Redmi K30 4G просочилось в сеть за несколько дней до запуска
У миллионов пользователей в 2020 году перестанет работать WhatsAppУ миллионов пользователей в 2020 году перестанет работать WhatsApp
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung может выпустить гибкий смартфон-книжку с экраном наружуSamsung может выпустить гибкий смартфон-книжку с экраном наружу
Samsung Galaxy A71: смартфон с экраном Infinity-O, квадрокамерой и чипом Snapdragon 730Samsung Galaxy A71: смартфон с экраном Infinity-O, квадрокамерой и чипом Snapdragon 730
До конца года MediaTek представит ещё один 5G-процессорДо конца года MediaTek представит ещё один 5G-процессор
Кабмин запустил первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія"Кабмин запустил первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія"
Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi K30Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi K30
Xiaomi запатентовала смартфон с подэкранной камерой — Mi Mix 4?Xiaomi запатентовала смартфон с подэкранной камерой — Mi Mix 4?
Объёмы производства смартфонов в третьем квартале ощутимо вырослиОбъёмы производства смартфонов в третьем квартале ощутимо выросли
Смартфон Samsung SM-G715U1 замечен в бенчмарке с чипом Exynos 9611Смартфон Samsung SM-G715U1 замечен в бенчмарке с чипом Exynos 9611
Redmi K30 5G станет первым смартфоном с 64-Мп камерой на базе сенсора Sony IMX686Redmi K30 5G станет первым смартфоном с 64-Мп камерой на базе сенсора Sony IMX686
Смартфон Samsung Galaxy A51 показался на пресс-изображенииСмартфон Samsung Galaxy A51 показался на пресс-изображении
Последние новости
Подгружаем последние новости