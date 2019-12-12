Samsung может выпустить гибкий смартфон-книжку с экраном наружу

Samsung может выпустить гибкий смартфон-книжку с экраном наружу

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung патент на «Устройство с гибким дисплеем» (Flexible display device): в документе речь идёт о новом смартфоне.

У нынешнего гибкого аппарата Samsung Galaxy Fold дисплей Infinity Flex QXGA+ с диагональю 7,3 дюйма складывается внутрь корпуса. На внешней стороне предусмотрен вспомогательный экран Super AMOLED HD+ размером 4,6 дюйма.

В патенте описывается устройство с иной конструкцией. Как и нынешний Galaxy Fold, смартфон выполнен в форм-факторе книжки. При этом в сложенном виде гибкий экран оказывается не внутри, а снаружи, опоясывая гаджет.

На иллюстрациях видно, что устройство имеет довольно широкие рамки вокруг гибкого дисплея. Впрочем, окончательный дизайн может оказаться несколько иным.

Samsung может выпустить гибкий смартфон-книжку с экраном наружу

Пока не ясно, собирается ли южнокорейский гигант выпускать коммерческое устройство в таком формате. Заявка на патент было подана ещё в 2016 году, а зарегистрирован он только сейчас.

Нужно добавить, что в 2020-м Samsung рассчитывает на значительное увеличение объёма продаж гибких смартфонов. Компания может реализовать до 6 млн таких гаджетов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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