Samsung может выпустить гибкий смартфон-книжку с экраном наружу

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung патент на «Устройство с гибким дисплеем» (Flexible display device): в документе речь идёт о новом смартфоне.

У нынешнего гибкого аппарата Samsung Galaxy Fold дисплей Infinity Flex QXGA+ с диагональю 7,3 дюйма складывается внутрь корпуса. На внешней стороне предусмотрен вспомогательный экран Super AMOLED HD+ размером 4,6 дюйма.

В патенте описывается устройство с иной конструкцией. Как и нынешний Galaxy Fold, смартфон выполнен в форм-факторе книжки. При этом в сложенном виде гибкий экран оказывается не внутри, а снаружи, опоясывая гаджет.

На иллюстрациях видно, что устройство имеет довольно широкие рамки вокруг гибкого дисплея. Впрочем, окончательный дизайн может оказаться несколько иным.

Пока не ясно, собирается ли южнокорейский гигант выпускать коммерческое устройство в таком формате. Заявка на патент было подана ещё в 2016 году, а зарегистрирован он только сейчас.

Нужно добавить, что в 2020-м Samsung рассчитывает на значительное увеличение объёма продаж гибких смартфонов. Компания может реализовать до 6 млн таких гаджетов.



