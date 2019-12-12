Samsung Galaxy A71: смартфон с экраном Infinity-O, квадрокамерой и чипом Snapdragon 730

Помимо смартфона Galaxy A51, компания Samsung официально представила сегодня ещё одну новинку — аппарат Galaxy A71 под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.0.

Новинка оборудована экраном Full HD+ Infinity-O Super AMOLED размером 6,7 дюйма по диагонали. У этой панели с разрешением 2400 ? 1080 точек в верхней части есть небольшое отверстие: здесь установлена 32-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,2. Непосредственно в область дисплея интегрирован сканер отпечатков пальцев.

В тыльной части корпуса установлена четверная камера с L-образной конфигурацией. Она объединяется 64-мегапиксельный основной модуль с максимальной диафрагмой f/1,8, 12-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (123 градуса; f/2,2), 5-мегапиксельный модуль для получения данных о глубине сцены и 5-мегапиксельный блок для макросъёмки (f/2,4).

В смартфон установлен процессор Snapdragon 730, содержащий восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 618. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Оснащение включает слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Габариты составляют 163,6 ? 76,0 ? 7,7 мм, вес — 179 г.



