Samsung Galaxy A71: смартфон с экраном Infinity-O, квадрокамерой и чипом Snapdragon 730

Samsung Galaxy A71: смартфон с экраном Infinity-O, квадрокамерой и чипом Snapdragon 730

Помимо смартфона Galaxy A51, компания Samsung официально представила сегодня ещё одну новинку — аппарат Galaxy A71 под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.0.

Новинка оборудована экраном Full HD+ Infinity-O Super AMOLED размером 6,7 дюйма по диагонали. У этой панели с разрешением 2400 ? 1080 точек в верхней части есть небольшое отверстие: здесь установлена 32-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,2. Непосредственно в область дисплея интегрирован сканер отпечатков пальцев.

В тыльной части корпуса установлена четверная камера с L-образной конфигурацией. Она объединяется 64-мегапиксельный основной модуль с максимальной диафрагмой f/1,8, 12-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (123 градуса; f/2,2), 5-мегапиксельный модуль для получения данных о глубине сцены и 5-мегапиксельный блок для макросъёмки (f/2,4).

Samsung Galaxy A71: смартфон с экраном Infinity-O, квадрокамерой и чипом Snapdragon 730

В смартфон установлен процессор Snapdragon 730, содержащий восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 618. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Оснащение включает слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Габариты составляют 163,6 ? 76,0 ? 7,7 мм, вес — 179 г.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ожидаемый в следующем году iPhone SE 2 может получить имя iPhone 9Ожидаемый в следующем году iPhone SE 2 может получить имя iPhone 9
OPPO Reno3 Pro: 90-Гц экран OLED, 12 Гбайт ОЗУ и чип SD765G с 5GOPPO Reno3 Pro: 90-Гц экран OLED, 12 Гбайт ОЗУ и чип SD765G с 5G
Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi K30Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi K30
Кабмин запустил первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія"Кабмин запустил первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія"
Смартфон Samsung SM-G715U1 замечен в бенчмарке с чипом Exynos 9611Смартфон Samsung SM-G715U1 замечен в бенчмарке с чипом Exynos 9611
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин запустил первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія"Кабмин запустил первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія"
Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi K30Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi K30
Samsung Galaxy S11 показали на новом рендере. Камера по-прежнему огромнаSamsung Galaxy S11 показали на новом рендере. Камера по-прежнему огромна
Xiaomi запатентовала смартфон с подэкранной камерой — Mi Mix 4?Xiaomi запатентовала смартфон с подэкранной камерой — Mi Mix 4?
Объёмы производства смартфонов в третьем квартале ощутимо вырослиОбъёмы производства смартфонов в третьем квартале ощутимо выросли
Смартфон Samsung SM-G715U1 замечен в бенчмарке с чипом Exynos 9611Смартфон Samsung SM-G715U1 замечен в бенчмарке с чипом Exynos 9611
Redmi K30 5G станет первым смартфоном с 64-Мп камерой на базе сенсора Sony IMX686Redmi K30 5G станет первым смартфоном с 64-Мп камерой на базе сенсора Sony IMX686
Смартфон Samsung Galaxy A51 показался на пресс-изображенииСмартфон Samsung Galaxy A51 показался на пресс-изображении
Samsung случайно обновила Galaxy Note 10 одного пользователя до Android 10Samsung случайно обновила Galaxy Note 10 одного пользователя до Android 10
Снова негарантийный случай: смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro загорелся без видимых причинСнова негарантийный случай: смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro загорелся без видимых причин
Последние новости
Подгружаем последние новости