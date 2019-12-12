До конца года MediaTek представит ещё один 5G-процессор

До конца года MediaTek представит ещё один 5G-процессор

В ассортименте MediaTek вскоре появится ещё один мобильный процессор с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G), о чём сообщает ресурс DigiTimes.

В конце ноября, напомним, MediaTek анонсировала новое семейство чипов Dimensity. Первым представителем этой серии стало изделие Dimensity 1000 с восемью вычислительными ядрами (4 ? ARM Cortex-A77 @ 2,6 ГГц и 4 ? ARM Cortex-A55 @ 2,0 ГГц), графическим ускорителем ARM Mali-G77 MC9 и встроенным 5G-модемом, который обеспечивает скорость загрузки данных до 4,7 Гбит/с.

И вот теперь говорится, что семейство Dimensity вскоре пополнится ещё одним процессором. Его характеристики не раскрываются, но, без сомнения, одним из компонентов станет интегрированный модем 5G.

Сообщается, что чип дебютирует во второй половине текущего месяца. По крайней мере, именно эти сроки называют осведомлённые отраслевые источники.

До конца года MediaTek представит ещё один 5G-процессор

Сама MediaTek подчёркивает, что решения серии Dimensity обеспечат непревзойдённую комбинацию средств подключения, мультимедийных возможностей, функций искусственного интеллекта и возможностей получения изображений.

Процессоры Dimensity станут основой флагманских смартфонов и аппаратов премиум-уровня.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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