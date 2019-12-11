У миллионов пользователей в 2020 году перестанет работать WhatsApp

В 2020 году мессенджер WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей по всему миру. Мессенджер прекращает поддержку смартфонов с устаревшими версиями Android и iOS , в том числе, всех гаджетов на базе Windows Phone.

Так, с 1 января 2020 года, WhatsApp станет недоступным для всех владельцев устройств на базе Windows Phone.

Месяцем позже, с 1 февраля 2020 года, поддержки лишатся смартфоны на базе iOS версии 8 или старше, а также на Android 2.3.7 или старше.

Владельцы устройств с этими операционными системами не смогут создавать новые аккаунты в WhatsApp, а также заново подтвердить уже существующие профили.

Как пояснили в администрации мессенджера, теперь техническая служба WhatsApp будет заниматься поддержкой только популярных операционных систем.

Напомним, сегодня Microsoft окончательно прекращает поддержку Windows 10 Mobile OS. Резервное копирование для настроек и некоторых приложений будет продолжаться в течение трех месяцев после прекращения поддержки ОС – до 10 марта 2020 года.