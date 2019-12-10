Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi K30

Xiaomi провела в КНР показ своего нового смартфона Redmi K30 с поддержкой сетей пятого поколения. Мобильник относится к среднему классу и заменяет собой модель Redmi K20, вышедшую в мае этого года.



В Китае Redmi K30 5G в Китае 2000 юаней за модель 6/64 ГБ или около 18 тысяч рублей по курсу на 10 декабря 2019 года. Также будут доступны модификации с 8-128 и 8-256 ГБ памяти. Помимо этого смартфон вышел в версии с 4G по цене от 1600 юаней или 14,5 тысяч рублей. 5G-версия работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G, имеет быструю зарядку 30 Вт, макрокамеру 5 Мп, а LTE-версия получила чип 730G.



Макрокамеру 2 Мп и быструю зарядку 27 Вт. Остальные характеристики одинаковые. Они включают экран IPS Full HD+ на 6,7 дюйма с вырезом под двойную камеру 20+2 МП, основной модуль на четыре камеры 64+8+2+5(2) Мп, а также два слота под SIM-карты, USB-C для зарядки, АКБ на 4000 мАч и отдельный вход под наушники. Частота обновления экрана 120 Гц – в бонус. Старт продаж в КНР состоится до конца декабря.