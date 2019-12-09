Samsung Galaxy S11 показали на новом рендере. Камера по-прежнему огромна

Опубликован новый рендер пока не анонсированного флагмана Samsung Galaxy S11, дебют которого запланирован на февраль 2020 года. Многие могут подумать, что это фото, но это именно рендер – производство гаджета пока еще не состоялось.

Главное отличие нового изображения Samsung Galaxy S11 от старых заключается в камере – она все еще огромна, притом несуразно, однако красоты ей все же добавили. Это проявляется в расположении модулей в ней – теперь все аккуратно и симметрично, а раньше все сенсоры были разбросаны по площади хаотично, и такое решение смотрелось, прямо скажем, ущербно.

Конечно, представители Samsung попытались выгородиться и заявили, что предыдущие утечки были лишь маркетинговым ходом, но верить в эти сказки точно не следует – скорее всего, они почитали отзывы и новостные статьи и поняли, что покупателю такая халтура не нужна. Всего у Samsung Galaxy S11 будет три основные камеры, которые поместят в единый модуль вместе с лазерным автофокусом, светодиодной вспышкой и четвертой камерой – сенсором глубины сцены. Характеристики смартфона неизвестны.

Максим Мишенев, MobileDevice

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