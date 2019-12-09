Платформа Windows 10 Mobile окончательно мертва

Компания Microsoft полностью прекратила поддержку своей операционной системы Windows 10 Mobile. Это означает, что под нее больше не будут выпускаться обновления и патчи, никогда.

Windows 10 Mobile не выдержала конкуренции с Android и iOS, о чем прямо заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в одном из своих недавних интервью. Теперь у этих гигантов нет ни одного более-менее достойного соперника – все прочие мобильные ОС не дотянули даже до уровня Windows 10 Mobile и не занимают существенную долю рынка.

Для пользователей это означает лишь одно – если кто-то до сих пор, сквозь боль и страдания, работал с гаджетом на базе Windows 10 Mobile, то теперь ему придется сделать выбор между Android или iOS. Это связано с тем, что мобильная ОС Microsoft после прекращения поддержки растеряет всех сторонних разработчиков, которых и так осталось крайней мало – новые приложения перестанут выходить, а старые не будут обновляться. Планов у Microsoft по повторному выходу на рынок прошивок для смартфонов пока что нет.

Максим Мишенев, MobileDevice

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