Xiaomi запатентовала смартфон с подэкранной камерой — Mi Mix 4?

Xiaomi запатентовала смартфон с подэкранной камерой — Mi Mix 4?

Ещё в июне Xiaomi показала собственный смартфон с камерой под поверхностью дисплея (прототип Mi 9 без экранного выреза). Ходили слухи, что подобный подход будет использоваться в Xiaomi Mi Mix 4. Однако вместо него мы получили завёрнутый в экран концептуальный аппарат Xiaomi Mi Mix Alpha стоимостью $2800. Тем не менее, утверждается, что Mi Mix 4 по-прежнему в работе, и обнаруженный недавно патент описывает одну из его функций.

Патент под названием «Структура дисплея и электронное оборудование» описывает скрытую камеру под экраном телефона, которая не требует вырезов или перфораций, так сильно раздражающих современных перфекционистов. В патенте показано, что структура такого дисплея в области камеры включает в себя блок регулировки света, расположенный в светоизлучающей части дисплея.

Эта область экрана работает в режиме поляризации, когда полностью скрывает камеры, и в режиме пропускания через себя света. В последнем случае пиксели над нею отключаются, чтобы также пропускать свет. Патент описывает две независимо управляемых таких области.

Xiaomi запатентовала смартфон с подэкранной камерой — Mi Mix 4?

Кстати, одновременно с Xiaomi в июне китайская компания Oppo показала аналогичную технологию, скрывающую лицевую камеру под дисплеем. Пока главный недостаток такого подхода (идеальной прозрачности добиться сложно) — относительно низкая светочувствительность и, соответственно, плохое качестве снимков, которые производители хотят компенсировать алгоритмами машинного обучения.

Возможно, Xiaomi добилась существенного прогресса в этой области, и в ближайшие месяцы представит коммерческий смартфон со скрытой лицевой камерой? Считается, что это будет Mi Mix 4 — но подождём выставок CES 2020 и MWC 2020, когда могут прозвучать подобные анонсы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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