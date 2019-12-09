Объёмы производства смартфонов в третьем квартале ощутимо выросли

Данные исследования, проведённого специалистами International Data Corporation (IDC), говорят о росте глобальных объёмов производства смартфонов.

Речь идёт о каналах ODM (Original Design Manufacturer) и EMS (Electronics Manufacturing Services). Сообщается, что в третьем квартале нынешнего года объёмы производства «умных» сотовых аппаратов поднялись по сравнению со второй четвертью 2019-го на 7,6 %. Итоговый результат составил 358 млн единиц.

Аналитики говорят, что наблюдающаяся картина объясняется прежде всего активным развитием сегмента недорогих смартфонов поставщиками первого эшелона. Причём компании делают упор на бюджетный сегмент во многих регионах по всему миру.

Ведущим сборщиком смартфонов по итогам третьей четверти уходящего года стал южнокорейский гигант Samsung. На втором месте находится Foxconn. Далее следуют компании VIVO, BYD и OPPO.

Отмечается также, что такие компании, как Samsung, LG и OPPO, увеличивают объёмы ODM-производства смартфонов. Эти аппараты несут бренд компании, но выпускаются сторонними производителями. Данный подход обеспечивает возможность снижения себестоимости устройств, что позволяет предлагать смартфоны по более низким ценам.



