Новые iPhone станут полностью беспроводными

Новые iPhone станут полностью беспроводными

Аналитик Минг-Чи Куо выступил со смелым заявлением, касающимся новой модели iPhone, которая появится почти через два года: по крайней мере, одна из версий iPhone 2021 не будет иметь портов. Таким образом, смартфон перейдет на полностью беспроводную связь. Минг-Чи редко ошибается в своих прогнозах, касающихся техники Apple.

Куо предполагает, что порт зарядки сначала исчезнет на флагманской версии модели. Ее покупатели, опытные пользователи, — люди, которым нравится избавляться от лишних функций.

Покинувший компанию главный дизайнер Apple Джонни Айв мечтал об iPhone, который выглядел бы как монолитный кусок стекла, но сложно сказать, во что теперь трансформируется его идея. Дело в том, что без портов телефон может быть неудобно использовать.

Беспроводная зарядка имеет свои плюсы — положил смартфон на специальную полку и он тут же начал заряжаться. Но если во время зарядки вам нужно пользоваться телефоном, вы не сможете этого сделать: взяв его в руки, вы прервете процесс зарядки. Возможно, в компании разработают некое крепление, либо переносную платформу индукционной зарядки, с тянущимся к ней проводом из розетки. Не исключено, что гаджет получит настолько емкий аккумулятор, что заряжать его нужно будет лишь раз в сутки. А может в компании научились передавать электричество через атмосферу? О такой возможности заявлял Никола Тесла.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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