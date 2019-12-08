OPPO Reno3 Pro: 90-Гц экран OLED, 12 Гбайт ОЗУ и чип SD765G с 5G

OPPO Reno3 Pro — ещё один ожидаемый смартфон, который планируется выпустить в Китае в конце этого месяца. Это будет второй после Redmi K30 5G смартфон на базе новейшей 7-нм однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным модемом 5G.

Вице-президент OPPO Шен Йирен (Shen Yiren) постепенно раскрывает всё новые подробности о любопытном аппарате. Мы уже знаем, что у телефона будет изогнутый дисплей с перфорацией в левом верхнем углу под одиночную фронтальную камеру. Известно, что устройство получит аккумулятор на 4025 мА·ч и будет иметь толщину 7,7 мм при весе менее 180 грамм. Тем не менее, есть ещё ряд неизвестных деталей — и к счастью, новая утечка от Digital Chat Station поведала большинство ключевых характеристик.

По словам информатора, Reno3 Pro будет иметь 6,5-дюймовый изогнутый дисплей OLED с разрешением Full HD+. Экран будет поддерживать частоту обновления в 90 Гц. Поскольку он имеет OLED-дисплей, логично предположить, что под ним скроется сканер отпечатков пальцев. Сердцем нового устройства станет SM7250 (Snapdragon 765G) в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя не упоминается, но при таком объёме ОЗУ скорее всего аппарат будет оснащён 256-Гбайт накопителем. Ожидается также версия 8/128 Гбайт.

Reno3 Pro будет иметь четыре тыльные камеры: 48-мегапиксельный основной датчик в связке с 8-Мп телефотомодулем, 13-Мп ультраширокоугольным модулем и 2-Мп вспомогательным датчиком. Имеется оптическая стабилизация изображения, но не сообщается: для телеобъектива, для основной камеры или для обоих модулей. Наконец, Reno3 Pro будет поддерживать скоростную 30-Вт зарядку OPPO VOOC 4.0 Flash Charge.

Основным конкурентом станет Redmi K30 5G — это оба смартфона среднего класса с поддержкой 5G. Судя по утечкам, у обоих телефонов есть свои сильные и слабые стороны. Например, Reno3 Pro будет иметь дисплей OLED против экрана ЖК у Redmi K30 5G, хотя частота обновления в последнем составляет 120 Гц. Redmi K30 5G, с другой стороны, может похвастать более ёмкой батареей (4500 мА·ч). Будут и другие факторы, влияющие на покупку вроде цены, массива камер и тому подобного, но оба смартфона выглядят любопытно.

Ожидается, что OPPO также готовит ещё один телефон с поддержкой 5G, работающий уже на чипе MediaTek MT6885 5G — неизвестно, будет ли он запущен вместе с Reno3 Pro или позже.



