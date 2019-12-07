Ожидаемый в следующем году iPhone SE 2 может получить имя iPhone 9

Ожидаемый в следующем году iPhone SE 2 может получить имя iPhone 9

По сообщениям сетевых источников, новый iPhone SE 2, появление которого ожидается в следующем году, может получить имя iPhone 9.

Осведомлённый источник подтвердил, что смартфон будет выполнен в том же форм-факторе, что и iPhone 8. Предполагается, что устройство получит 4,7-дюймовый дисплей, а также современный чип A13 Bionic и 3 Гбайт оперативной памяти. Как и оригинальный iPhone SE, смартфон будет лишён поддержки функции 3D Touch, но получит домашнюю кнопку со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Безусловно, iPhone 9 — более подходящее название для будущего смартфона, учитывая, что он скорее является преемником iPhone 8, а не iPhone SE. С 4,7-дюймовым дисплеем будущий смартфон будет больше, чем 4-дюймовый iPhone SE, что может разочаровать людей, которые предпочитают использовать компактные устройства.

По словам авторитетного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), доступная версия iPhone, какое бы название она ни получила, в розничной продаже будет стоить порядка $399. Он также прогнозировал, что аппарат получит внутренний накопитель ёмкостью 64 Гбайт и будет доступен в цветовых вариантах Space Grey, Silver и Red. Многочисленные сообщения касательно будущего смартфона, которые появлялись в прошлом, указывают на то, что он будет запущен в конце первого или начале второго квартала.

Напомним, оригинальный iPhone SE был представлен в рамках мероприятия Apple в марте 2016 года. Поэтому нельзя исключать того, что производитель презентует смартфон весной 2020 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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