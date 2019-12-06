Смартфон Samsung SM-G715U1 замечен в бенчмарке с чипом Exynos 9611

В базе данных бенчмарка Geekbench появилась информация о новом смартфоне Samsung, который фигурирует под кодовым обозначением SM-G715U1.

Известно, что основой аппарата послужит фирменный процессор Exynos 9611. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер — квартеты ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и 1,7 ГГц соответственно. Обработкой графики занят контроллер Mali-G72 MP3.

В данных Geekbench говорится, что базовая частота процессора в составе смартфона SM-G715U1 составляет 1,74 ГГц. Чип функционирует в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти.

На аппарате применяется операционная система Android 10. По всей видимости, новинка будет официально представлена в начале следующего года.

Сведений о характеристиках дисплея и камер модели SM-G715U1 на данный момент, увы, нет.

Смартфон войдёт в семейство устройств Samsung Galaxy A Series. Южнокорейский гигант намерен активно развивать данную серию сотовых аппаратов.

Samsung является крупнейшим производителем смартфонов в мире. В третьем квартале этого года компания, по оценкам IDC, отгрузила 78,2 млн аппаратов, заняв 21,8 % глобальной отрасли.



