Redmi K30 5G станет первым смартфоном с 64-Мп камерой на базе сенсора Sony IMX686

Бренд Redmi, сформированный китайской компанией Xiaomi, обнародовал тизер-изображения, раскрывающие новую информацию о характеристиках смартфона K30 5G.

На этот раз опубликованы данные об основной многомодульной камере аппарата. Известно, что она объединит четыре оптических элемента. Они будут установлены в ряд по вертикали.

Новые тизер-изображения говорят о том, что тыльная камера получит передовой 64-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX686. Кроме того, будут задействованы сенсоры с 13 млн, 8 млн и 2 млн пикселей.

Во фронтальной части корпуса расположится двойная селфи-камера. Она объединит блоки с 20 млн и 2 млн пикселей.

Если верить имеющимся сведениям, смартфон получит 6,6-дюймовый дисплей формата FHD+ с частотой обновления до 120 Гц. «Сердцем» послужит процессор Snapdragon 765G, работающий в тандеме с 6 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составит 128 Гбайт.

Новинка, как отражено в названии, сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения. Официальная презентация состоится 10 декабря.



