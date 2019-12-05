iPhone 11 Pro следит за пользователями даже при отключении геолокации

Эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс (Brian Krebs) обвинил Apple в сборе данных о местоположении владельцев iPhone 11 Pro без согласия последних.

Как сообщает Кребс в своем блоге, смартфон периодически включает GPS-модуль для сбора данных о местонахождении, даже если вручную отключить соответствующие настройки и активировать авиарежим. Об этом свидетельствует вновь появляющийся значок передачи геоданных.

По мнению эксперта это свидетельствует о том, что в смартфоне есть определенные системные службы, запрашивающие данные о местоположении, которые не могут быть отключены пользователем.

Специалисты Apple в ответ на обвинения Кребса заявили, что  значок передачи геоданных действительно может появляться при работе приложений, у которых поиск местонахождения не отключается через настройки, однако кибербезопасности пользователей новых смартфонов ничто не угрожает.

Напомним, в августе специалисты по безопасности Google раскрыли беспрецедентную массовую атаку хакеров на iPhone. В компании заявили, что данная операция продолжалась на протяжении 2,5 лет, в течение которых мошенники могли заражать до несколько тысяч iPhone в неделю.

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Смартфон Samsung Galaxy A51 показался на пресс-изображенииСмартфон Samsung Galaxy A51 показался на пресс-изображении
Изображения чехлов для Samsung Galaxy S11 Plus «утекли» в ИнтернетИзображения чехлов для Samsung Galaxy S11 Plus «утекли» в Интернет
Снова негарантийный случай: смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro загорелся без видимых причинСнова негарантийный случай: смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro загорелся без видимых причин
WSJ: Huawei уже может обходиться без американских чиповWSJ: Huawei уже может обходиться без американских чипов
Xiaomi показала новый браслет Mi Smart Band 3iXiaomi показала новый браслет Mi Smart Band 3i
Блок рекламы


Похожие новости
За два месяца Apple продала 10 млн iPhone 11 на рынке КитаяЗа два месяца Apple продала 10 млн iPhone 11 на рынке Китая
Apple обяжут открыть доступ к NFC в iPhoneApple обяжут открыть доступ к NFC в iPhone
WSJ: Apple начала сборку iPhone XR в ИндииWSJ: Apple начала сборку iPhone XR в Индии
Apple может работать над умным кольцом для управления iPhone без касанийApple может работать над умным кольцом для управления iPhone без касаний
iPhone 11 против iPhone XR: тест на скоростьiPhone 11 против iPhone XR: тест на скорость
OnePlus 7T Pro против iPhone 11 Pro Max: кто быстрее?OnePlus 7T Pro против iPhone 11 Pro Max: кто быстрее?
OnePlus 7T против iPhone 11 и Samsung Galaxy S10: сравнение камерOnePlus 7T против iPhone 11 и Samsung Galaxy S10: сравнение камер
iPhone 11 можно поцарапать ногтем или пластиковой картойiPhone 11 можно поцарапать ногтем или пластиковой картой
Apple бесплатно отремонтирует переставшие включаться iPhone 6sApple бесплатно отремонтирует переставшие включаться iPhone 6s
Apple увеличивает объём производства новых iPhone 11Apple увеличивает объём производства новых iPhone 11
Последние новости
Подгружаем последние новости