iPhone 11 Pro следит за пользователями даже при отключении геолокации

Эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс (Brian Krebs) обвинил Apple в сборе данных о местоположении владельцев iPhone 11 Pro без согласия последних.

Как сообщает Кребс в своем блоге, смартфон периодически включает GPS-модуль для сбора данных о местонахождении, даже если вручную отключить соответствующие настройки и активировать авиарежим. Об этом свидетельствует вновь появляющийся значок передачи геоданных.

По мнению эксперта это свидетельствует о том, что в смартфоне есть определенные системные службы, запрашивающие данные о местоположении, которые не могут быть отключены пользователем.

Специалисты Apple в ответ на обвинения Кребса заявили, что значок передачи геоданных действительно может появляться при работе приложений, у которых поиск местонахождения не отключается через настройки, однако кибербезопасности пользователей новых смартфонов ничто не угрожает.