iPhone 11 Pro следит за пользователями даже при отключении геолокации
Эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс (Brian Krebs) обвинил Apple в сборе данных о местоположении владельцев iPhone 11 Pro без согласия последних.
Как
По мнению эксперта это свидетельствует о том, что в смартфоне есть определенные системные службы, запрашивающие данные о местоположении, которые не могут быть отключены пользователем.
Специалисты Apple в ответ на обвинения Кребса заявили, что значок передачи геоданных действительно может появляться при работе приложений, у которых поиск местонахождения не отключается через настройки, однако кибербезопасности пользователей новых смартфонов ничто не угрожает.
Напомним, в августе специалисты по безопасности Google раскрыли беспрецедентную массовую атаку хакеров на iPhone. В компании заявили, что данная операция продолжалась на протяжении 2,5 лет, в течение которых мошенники могли заражать до несколько тысяч iPhone в неделю.