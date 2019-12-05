Google: 80% Android-приложений теперь шифруют весь трафик по умолчанию

Google заявил, что в настоящее время 80% Android-приложений шифруют весь сетевой трафик по умолчанию. Этого показателя удалось достичь благодаря новой политике Google Play, введёной в прошлом году.

С момента запуска Android 7 в 2016 году Google позволяет разработчикам настраивать параметры безопасности сети, не изменяя код приложения, что позволяет им отказаться от поддержки незащищённого трафика, передаваемого открытым текстом.

В 2018 году, вместе с запуском Android 9, Google ввёл новую политику для всех приложений, нацеленных на эту версию ОС и выше, чтобы они по умолчанию использовали HTTPS-соединения. При этом разработчики могут по-прежнему вручную выбирать поддержку открытого текста для определённых доменов.

В результате этих изменений, 90% приложений, ориентированных на Android 9 и выше, шифруют весь трафик по умолчанию. Однако при учёте всех Android-приложений эта цифра снижается до 80%.