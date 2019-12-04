Xiaomi показала новый браслет Mi Smart Band 3i

Компания Xiaomi анонсировала новый очень дешевый фитнес-трекер Mi Smart Band 3i. Это почти тот же Mi Band 3, вышедший в 2018 году, но немного удешевленный, и потому купить его можно по очень и очень низкой цене.



В Китае новый Mi Smart Band 3i стоит всего 18 долларов США . Цена снижена за счет отсутствия в браслете датчика сердцебиения, которым многие попросту не пользуются. Весь остальной функционал сохранен – есть шагомер, счетчик калорий, контроллер сна и активности, показ уведомлений и многое другое. В составе есть несенсорный дисплей 0,78 дюйма AMOLED с разрешением 128х80 пикселей, сенсорная кнопка под ним, а также встроенный вибромотор, Bluetooth 4.2 и аккумулятор, которого хватает на 20 дней автономной работы.



К тому же, у Mi Smart Band 3i есть защита от воды до 5 атмосфер, так что с ним можно нырять на глубину до 50 метров. Новинка заряжается за 2 часа и может работать с устройствами на базе Android 4.4 KitKat или новее и iOS 9 или новее. Размеры Mi Smart Band 3i составили 47х18х10 мм. Стоит он 18 долларов, а Mi Band 3 на старте продаж стоил 26 долларов. Релиз Mi Smart Band 3i состоится 1 декабря.