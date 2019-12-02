WSJ: Huawei уже может обходиться без американских чипов
Американские технологические компании получили разрешение на продление сотрудничества с китайским производителем смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies, но, может быть, уже поздно. Как сообщает ресурс The Wall Street Journal, сейчас китайская компания создаёт смартфоны без использования чипов американского происхождения.
Представленный в сентябре телефон Huawei Mate 30 Pro с изогнутым дисплеем, конкурирующий с Apple iPhone 11, не содержит американских деталей. Об этом сообщили аналитики инвестиционного банка UBS и японская технологическая лаборатория Fomalhaut Techno Solutions, изучившая конструкцию устройства.
В мае администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) запретила американские поставки для Huawei в связи с усилением торговой напряжённости с Пекином. Следствием этого стало прекращение экспорта продукции Qualcomm и Intel по заказам Huawei, хотя некоторые поставки возобновились летом, когда компании убедились, что запрет не распространяется на эти изделия.
Министр торговли Уилбур Росс (Wilbur Ross), чей департамент контролирует экспортные лицензии, в прошлом месяце заявил, что производителям в США были предоставлены лицензии для возобновления поставок чипов и некоторой другой продукции для Huawei. По его словам, в департамент поступило около 300 заявок.
Хотя Huawei не прекратила полностью использовать американские комплектующие, но сократила свою зависимость от поставщиков из США и исключила американские чипы в смартфонах, выпущенных с мая, включая Y9 Prime и Mate, — согласно анализу разборки от Fomalhaut. iFixit и Tech Insights тоже проверили компоненты и пришли к аналогичным выводам.
Это означает, что в смартфонах Huawei следующего года, вероятно, тоже не будут использоваться компоненты из США. Прежде Huawei приобретала чипы связи у американских компаний вроде Qorvo, Skyworks и в собственном подразделении HiSilicon. После запрета компания заказала некоторые чипы у Qorvo, но отказалась от покупок у Skyworks, в то время как японская компания Murata стала новым поставщиком этих компонентов. Аналогичным образом Huawei прекратила покупать модули Wi-Fi и Bluetooth у Broadcom и теперь использует собственные замены.
В отчёте сообщается, что Huawei была осведомлена о возможности запрета на американские цепочки поставок ещё в далёком 2012 году. В результате компания начала накапливать необходимые компоненты, что помогло ей не остановить производство после вступления ограничений в силу. Кроме того, Huawei начала поиск поставщиков из стран за пределами США, а также активизировала разработку собственных компонентов. Компания уже владеет важными активами в лице HiSilicon Semiconductors, которая разрабатывает конкурентоспособные однокристальные системы Kirin и модемы Balong. Их производство выполняет тайваньская TSMC, которая заявила, что не намерена прекращать сотрудничество с Huawei.
Согласно отчёту, Huawei уходит от американских компонентов и в сетевом оборудовании. Компания является крупнейшим мировым поставщиком этих технологий с долей рынка 28 %. Huawei исключила американские компоненты и программное обеспечение при производстве базовых станций сетей нового поколения 5G, в развёртывание которых операторы вкладывают большие средства. В настоящее время Huawei может производить только 5000 базовых станций 5G в месяц, а к следующему году обещает нарастить выпуск до 125 000 единиц в месяц.
Высокопоставленный представитель Huawei по кибербезопасности Джон Саффолк (John Suffolk) недавно заявил: «Всё наше 5G-оборудование больше не зависит от США. Мы хотели бы продолжать использование американских компонентов. Это было бы хорошо как для американской промышленности, так и для Huawei, но у нас нет выбора».
Тем не менее, Huawei не может легко заменить такого американского поставщика, как Google. Компания лишена возможности лицензировать Android для использования сервисов Google Play. Это означает, что её новые смартфоны не могут легально работать с основными приложениями Google для Android, такими как Play Store, Поиск, Gmail, Карты и так далее.