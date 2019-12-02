WSJ: Huawei уже может обходиться без американских чипов

Американские технологические компании получили разрешение на продление сотрудничества с китайским производителем смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies, но, может быть, уже поздно. Как сообщает ресурс The Wall Street Journal, сейчас китайская компания создаёт смартфоны без использования чипов американского происхождения.

Представленный в сентябре телефон Huawei Mate 30 Pro с изогнутым дисплеем, конкурирующий с Apple iPhone 11, не содержит американских деталей. Об этом сообщили аналитики инвестиционного банка UBS и японская технологическая лаборатория Fomalhaut Techno Solutions, изучившая конструкцию устройства.

В мае администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) запретила американские поставки для Huawei в связи с усилением торговой напряжённости с Пекином. Следствием этого стало прекращение экспорта продукции Qualcomm и Intel по заказам Huawei , хотя некоторые поставки возобновились летом, когда компании убедились, что запрет не распространяется на эти изделия.

Министр торговли Уилбур Росс (Wilbur Ross), чей департамент контролирует экспортные лицензии, в прошлом месяце заявил, что производителям в США были предоставлены лицензии для возобновления поставок чипов и некоторой другой продукции для Huawei . По его словам, в департамент поступило около 300 заявок.

Хотя Huawei не прекратила полностью использовать американские комплектующие, но сократила свою зависимость от поставщиков из США и исключила американские чипы в смартфонах, выпущенных с мая, включая Y9 Prime и Mate, — согласно анализу разборки от Fomalhaut. iFixit и Tech Insights тоже проверили компоненты и пришли к аналогичным выводам.

Это означает, что в смартфонах Huawei следующего года, вероятно, тоже не будут использоваться компоненты из США . Прежде Huawei приобретала чипы связи у американских компаний вроде Qorvo, Skyworks и в собственном подразделении HiSilicon. После запрета компания заказала некоторые чипы у Qorvo, но отказалась от покупок у Skyworks, в то время как японская компания Murata стала новым поставщиком этих компонентов. Аналогичным образом Huawei прекратила покупать модули Wi-Fi и Bluetooth у Broadcom и теперь использует собственные замены.

В отчёте сообщается, что Huawei была осведомлена о возможности запрета на американские цепочки поставок ещё в далёком 2012 году. В результате компания начала накапливать необходимые компоненты, что помогло ей не остановить производство после вступления ограничений в силу. Кроме того, Huawei начала поиск поставщиков из стран за пределами США , а также активизировала разработку собственных компонентов. Компания уже владеет важными активами в лице HiSilicon Semiconductors, которая разрабатывает конкурентоспособные однокристальные системы Kirin и модемы Balong. Их производство выполняет тайваньская TSMC, которая заявила, что не намерена прекращать сотрудничество с Huawei .

Согласно отчёту, Huawei уходит от американских компонентов и в сетевом оборудовании. Компания является крупнейшим мировым поставщиком этих технологий с долей рынка 28 %. Huawei исключила американские компоненты и программное обеспечение при производстве базовых станций сетей нового поколения 5G, в развёртывание которых операторы вкладывают большие средства. В настоящее время Huawei может производить только 5000 базовых станций 5G в месяц, а к следующему году обещает нарастить выпуск до 125 000 единиц в месяц.

Высокопоставленный представитель Huawei по кибербезопасности Джон Саффолк (John Suffolk) недавно заявил: «Всё наше 5G-оборудование больше не зависит от США. Мы хотели бы продолжать использование американских компонентов. Это было бы хорошо как для американской промышленности, так и для Huawei, но у нас нет выбора».

Тем не менее, Huawei не может легко заменить такого американского поставщика, как Google . Компания лишена возможности лицензировать Android для использования сервисов Google Play. Это означает, что её новые смартфоны не могут легально работать с основными приложениями Google для Android, такими как Play Store, Поиск, Gmail , Карты и так далее.



