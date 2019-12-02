Samsung случайно обновила Galaxy Note 10 одного пользователя до Android 10

Южнокорейская компания Samsung не торопится выпускать стабильную версию Android 10 для своих флагманских смартфонов. В некоторых регионах пользователям Galaxy S10 доступна стабильная версия Android 10, но владельцам Galaxy Note 10 пока приходится довольствоваться только бета-версией программной платформы.

Несмотря на это, один из посетителей площадки Reddit сообщил о том, что его Galaxy Note 10 получил стабильную версию Android 10. Похоже, это произошло случайно, поскольку Samsung не объявляла о намерении начать распространение стабильной версии Android 10 для смартфонов Galaxy Note 10.

В сообщении говорится о том, что упомянутый Galaxy Note 10 получил стабильную версию Android 10, которая предназначалась для Galaxy S10. Что касается самого смартфона, получившего обновление, то он представляет собой разблокированную канадскую версию устройства, которая используется жителем Белоруссии. Другие владельцы Note 10 в Белоруссии и Канаде не получали обновления. Более того, распространение фирменного интерфейса One UI 2.0 для этих регионов вообще не было анонсировано, поэтому можно сказать с большой долей уверенности, что обновление произошло случайно.

Стоит сказать о том, что Samsung не первый раз ненамеренно развёртывает обновления. Однако это не означает, что стабильная версия ОС будет в скором времени доступна другим пользователям. К примеру, для Galaxy S10 было выпущено семь бета-версий программной платформы до появления стабильной версии. Что касается Note 10, то на прошлой неделе разработчики выпустили третью бета-версию ОС для этой модели смартфона.



