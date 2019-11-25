У смартфона Xiaomi Mi Mix 3 5G появится более мощная версия

Информация, появившаяся на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA), говорит о том, что смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G выйдет в новых модификациях.

Аппарат Xiaomi Mi Mix 3 5G, напомним, был представлен в начале года на выставке MWC 2019. Как отражено в названии, устройство может функционировать в мобильных сетях пятого поколения.

Основой служит процессор Qualcomm Snapdragon 855, работающий в тандеме с 5G-модемом Snapdragon X50. Экран с диагональю 6,39 дюйма обладает разрешением 2340 ? 1080 точек. Фронтальная камера объединяет датчики с 24 млн и 2 млн пикселей. Двойная тыльная камера содержит пару 12-мегапиксельных сенсоров.

Изначально аппарат предлагался в версии с 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт. Теперь на сайте TENAA «засветились» две новые модификации смартфона.

Одна из них содержит 6 Гбайт ОЗУ и флеш-модуль на 128 Гбайт, другая — 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью 256 Гбайт.

Отмечается также, что в качестве программной платформы на смартфонах применяется новейшая операционная система Android 10, а не Android 9, как у оригинальной версии.

Информации о цене и сроках начала продаж новых вариантов Xiaomi Mi Mix 3 5G пока, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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